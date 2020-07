18 jul 2020

Fue en abril, en mitad de la pandemia, cuando se anunció el embarazo de Gigi Hadid. La modelo se convertirá en madre en septiembre de una niña junto a Zayn Malik. Pero no ha sido hasta ahora, meses después, que hemos podido ver a la futura mamá presumiendo de tripa.

Ella ha explicado a través de un directo de Instagram, donde estaba promocionando 'El diario de Gigi: Parte II' en la revista 'V', el motivo que le ha llevado a no compartir nada de su embarazo hasta ahora.

"Creo que muchas personas están confundidas porque no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante en el mundo. Esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos", ha comenzado diciendo.

"He estado haciendo muchas fotos de mi tripa y enviándolas a amigos y familiares, y ha sido muy bonito y emocionante", continuaba la modelo, y añadía: "Estoy tratando de documentarlo bien porque he escuchado a mucha gente decir que no me perdiera nada. Compartiré cosas así en el futuro, pero simplemente no tengo prisa por hacerlo. Siento que en este momento solo quiero experimentarlo y escribir en mi diario. No quiero preocuparme por despertarme todos los días durante mi embarazo y pensar que tengo que estar guapa y publicar algo".

También ha agradecido las muestras de cariño que tanto ella como su pareja, Zayn Malik, han recibido desde que se anunciara la buena noticia: "Estoy muy agradecida por los comentarios positivos y las preguntas y por querer saber que todos estamos bien y seguros y que todo va perfecto, os quiero".