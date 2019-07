18 jul 2019

No importa de qué color tengas el pelo porque, cuando llega el verano, todas queremos lo mismo: darle un poquito de luz a la melena. Con esta idea en la cabeza nos dijimos a nuestro peluquero para que nos aclare ligeramente el cabello para irnos de vacaciones con un nuevo look capilar. Sin embargo, legir el tono perfecto es crucial para poderte ir de viaje sin tener que preocuparte de retocarte el color hasta la vuelta.

Gigi Hadid no iba a ser menos y la modelo luce la coloración perfecta para disfrutar del descanso, ya que no solo aporta luminosidad a su cara, sino que también es de fácil mantenimiento para no tenerse que preocupar del efecto raíz durante los días de relax. Se trata de un ombré que va del castaño claro al rubio dorado, con ayuda de un balayage; aunque la peluquera Daniel Priano ha añadido unas extensiones rubias para este look.

Si vas a cambiar tanto el tono de las raíces como de las puntas, la clave está en elegir uno para la base que sea lo más parecido posible al color de tu pelo natural y así no se notará el crecimiento capilar; también deberías optar por un matiz que no sea demasiado claro ni rubio platino para las puntas, ya que se te estropeará más con el sol y la playa, y y corres el riesgo de que el color vire a verde o a naranja. Pero lo más importante es que, elijas el color que elijas, lo protejas del sol con una crema o spray específico para ello y que te laves la cabeza con una línea para cabello coloreado para que mantenga el color lo más bonito posible y evite que tengas que hacer una visita a la peluquería antes de tiempo.

No te pierdas...

- Shadow toning, la coloración que va a destronar al balayage y las babylights

- Tres formas de aclarar tu pelo este verano

- Estas son las mechas ideales si tienes el pelo castaño