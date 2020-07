19 jul 2020

Ana Soria se ha cansado de leer titulares sobre ella y su relación con Enrique Ponce (aquí están todos los detalles) y ha decidido conceder su primera entrevista. Muchos se preguntaban cuál sería el medio que elegiría para hablar por primera vez, y parece que la joven ha decidido hacerlo de manera telefónica y gratuita con 'La Razón'. En la conversación ha confesado, entre muchas cosas, que lleva ocho meses con el diestro.

Ni un año ni seis meses. Exactamente ocho son los meses que Ana Soria y Enrique Ponce llevan juntos. Si echamos la vista atrás y hacemos cuentas, parece que la pareja comenzó su romance entre noviembre y diciembre del año pasado, coincidiendo con que el torero se encontraba entre Colombia y México.

Hace tan solo unos días, Antonio David Flores relató en 'Sálvame' que la joven había decidido dejar a un lado su beca Erasmus para seguir a Ponce en su gira por Latinoamérica. Pero lejos de dejar sus estudios, como se ha especulado, ella ha respondido muy tajante: "Eso no significa que vaya a dejar la carrera. Quiero terminarla y ejercer como abogada".

"Mi vida ha cambiado, es evidente. Y puede adivinar en cierto modo por qué me quedo. Pero no voy a decir todo lo que tengo en mente hacer después del verano. No es una decisión de ahora, sino de hace meses", ha declarado Ana.

También ha querido dejar claro que ella no es responsable de la profunda crisis en la que Paloma Cuevas y Enrique Ponce se encontraban, afirmando que la pareja estaba rota cuando ella conoció al torero. "Yo no he roto ningún matrimonio. Si el amor se acaba no puedes hacer nada. Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer. Nosotros llevamos juntos unos ocho meses... y su matrimonio llevaba roto desde hace dos años"., ha declarado.