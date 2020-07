19 jul 2020

La historia entre Cristian Suescun y Yola Berrocal en 'La casa fuerte' (Telecinco) está dando de qué hablar. Su apasionado beso con lengua, masajes, cena romántica... ha colocado a Jessica, la novia del hermano de Sofía Suescun, en el punto de mira.

En los últimos días se ha convertido en la mujer más buscada, pero hasta ahora no había roto su silencio. Decimos hasta ahora porque la joven intervino en 'Sábado Deluxe' y contó abiertamente cómo se siente ante las imágenes de su chico con Yola Berrocal.

Aunque en la última gala Cristian dejase bien claro a su compañera que entre ellos solo existe una relación de amistad, la actitud del hijo de Maite Galdeano ha decepcionado profundamente a Jessica. "Mi novio no me está respetando y mi suegra tampoco", declaraba entre lágrimas, afirmando que en cada programa que ve "tiene el alma en un puño". "Se traen una tontería, un juego extraño... Cada vez que lo pienso me pongo triste", añadía.

Por mucho que Cristian intente hacer ver que lo suyo con Yola es una relación de amistad, Jessica no lo cree así: "Que tengan buen rollo, vale, pero masajitos, en la ducha, dejándose manosear en la entrepierna delante de una cámara, pues me duele... Porque me importa".

Pero no ha sido la única crítica que ha tenido. También ha acusado a su cuñada, Sofía Suescun, de meterse en su relación. "Sofía solo me mandó un mensaje tranquilizador porque le puso en un compromiso Sonsoles. De Maite y Sofía no tenía nada que decir hasta que se han metido en mi relación", declaraba, y añadía: "Mi novio nos dejó a cargo de sus redes a Sofía y a mí. Me han llegado dos avisos de cambio de contraseña".

Ante esta acusación, Sofía Suescun se ha defendido diciendo: "Ella sabe que no está enamorada de ella, le ha intentado dejar varias veces. Sergi le da pautas para dejar a Jessica, estaba llorando, quería dejarla de una manera poco dolorosa. Mi hermano es muy básico y muy animal y no tiene tacto", y ha añadido: "Cristian no está enamorado. No me gusta Jessica para Cristian. Tenía una imagen diferente y viendo estas declaraciones y me ha cambiado la percepción que tenía sobre ella. Esta semana lo he pasado muy mal y no he recibido ni un triste mensaje y yo le he preguntado. Parece ser que lo que quiere es ir a un programa".