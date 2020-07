22 jul 2020

En el año 2009, Paz Padilla aterrizaba en 'Sálvame'. Como presentadora. Pocos entendían que a la humorista se le encomendara ese rol, pero lo cierto es que aportaba un toque diferente al espacio las tardes que le tocaba ponerse al frente. Consiguió hacerlo suyo, a pesar de que venía de un ámbito muy diferente. Ahora, sabe que puede contar con sus compañeros para pasar el peor trago de su vida.

Ayer por la tarde, Carlota Corredera revelaba parte de la conversación que había tenido con ella el mismo día del funeral de su marido, Antonio Juan Vidal. "Me llamó por teléfono. Estuvimos hablando mucho rato, no voy a detallar de qué hablamos. Ella es tan celosa de su intimidad que espero que cuando ella esté preparada pueda ver el programa que le hicimos ayer, se emocione viéndole y le transmitamos el cariño que podamos darle. Mucha gente la llamó y le dicho que fue un programa muy bonito y llamó para darnos las gracias", explicaba la gallega.

Carlota lo dejaba claro: "Ella cuando vuelva sabrá si quiere contar este capítulo tan complicado de su historia de amor con Antonio. Yo con lo que me he quedado clarísimamente es con mucho orgullo. Le ha dado un ejemplo a su hija y ella tiene la paz de haber hecho lo que tenía que hacer. Y eso le da mucha fuerza para recorrer el camino que tiene que hacer".

Además, ponía de manifiesto que Padilla le había manifestado que espera "que todo el mundo entienda mi decisión de no contar lo que me pasaba, pero ahora tengo el cariño de mi familia de ‘Sálvame’. Ahora es cuando os necesito de verdad". Un apoyo que no le va a faltar. Y una decisión, la de no contarla, que uno de los hombres del programa que más la conoce, su director, David Valldeperas, cree saber por qué estuvo motivada.

Motivo del silencio

"Creo que la decisión de no contarlo fue por evitar preguntas de la gente que la rodeaba. Ella tomaba el venir a plató como la forma de evadirse. Era su forma de cargar la batería. Estar esas cuatro horas aquí", decía emocionado y reconociendo que ha aprendido mucho de ella en este tiempo, sobre todo en el terreno del manejo de las emociones y del tiempo.

David, que fue uno de los que estuvieron presentes en el funeral de Vidal, desvelaba: "Paz subió al lugar donde se lee el evangelio y puso Spotify para que sonase la canción favorita de Antonio. Era la que pedía en todas las fiestas y con esto lo que quería era hacerle un homenaje. Fue una buena despedida. Yo miré al cura y vi que estaba sorprendido pero tranquilo". Y añadía: "Nunca había estado en una despedida así. Y, desde luego, es mucho más llevadera que otras despedidas".

"Son muchos momentos los que hemos compartido. Cuando conocimos a Paz era muy diferente a cómo es ahora y el 90% tiene que ver con reencontrarse con Antonio, que sacó la mejor parte de Paz", reflexionaba Valldeperas, que valoraba tanto la manera en la que su compañera ha sabido afrontar algo tan duro, como el complemento perfecto que fue para ella Antonio.