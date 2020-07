3 jul 2020

Hace unos días, Miguel Frigenti contaba, sin tapujos, el infierno por el que había atravesado hasta que asimiló su homosexualidad. Sufrió 'buylling' en el colegio y, un día, ya pasados los 20, llamó a su madre para confesarle su calvario, llegando a decirle que se quería morir. Ayer, sus hermanos gemelos se sentaron en 'Sálvame' y su madre entró por teléfono. Durante la entrevista, Paz Padilla realizó algunos comentarios que fueron interpretados por los usuarios de las redes sociales como hirientes y se armó el escándalo contra la presentadora.

"Cuando te enteras que tus hijos han sufrido tanto, ¿qué es lo que haces? ¿Vas al colegio? ¿Buscas responsable? ¿Por qué dices que te sientes culpable?", le preguntaba Paz, porque los otros hermanos de Miguel habían atravesado una situación parecida como consecuencia de su orientación sexual.

"Me siento culpable porque no fui consciente de lo que me hijo estaba pasando. No fui al colegio porque llega un momento en que te das cuenta que hay personas con las que no se puede dialogar y no se puede razonar. Pero yo por encima de los comentarios quería la felicidad de mis hijos", explicaba Marisa desde casa.

"La peor cárcel es la que se impone uno mismo. Y tú no puedes ser diferente a lo que eres porque no vives, yo he tenido una cárcel toda mi vida, mi silla de ruedas, me limita continuamente pero he tenido que aprender a vivir con ella pero a mis hijos, su cárcel no era obligatoria", reflexionaba, aludiendo a esa espina bífida que padece y que la tiene postrada en una silla de ruedas.

El momento polémico llegaba cuando Padilla sentenciaba: "Me imagino que tener tres hijos gays no es fácil porque ya es complicada la educación de un hijo. ¿Acudes a alguien? ¿Te informas? Imagino que te habrás planteado miles de cosas". Esta se encontraba con la respuesta rotunda de una madre entregada: "Para mí no ha sido difícil criar a mis hijos. Para mí el tema gay está sobredimensionando. Es su libertad en la vida, su felicidad. Yo no he educado a tres hijos gays. He educado a mis hijos. Y ya está".

Era esto justamente lo que causaba el revuelo en las redes sociales, que cargaban contra la presentadora y aplaudían a la madre de Frigenti. "A Paz Padilla. Los padres con hijos homosexuales no necesitan terapia por ese motivo. La gente estúpida, ignorante, absurda, intransigente y poco tolerante como tú es la que necesita terapia. Eres un asco de persona. Eres más fea por dentro que por fuera, que ya es decir", era uno de los tuits más críticos contra ella, que se convertían en 'trending topic' sin tardar.

No quedaba ahí la cosa, porque Paz le decía a Marisa: "Te felicito por demostrar que la felicidad no es tener es dos piernas". Una nueva 'perla' salida de la boca de a gaditana que le valía para que se dirigieran a ella tachándola de "patética", "analfabeta", "vergüenza" e incluso algunos tuiteros pedían al programa de Telecinco que la despidiera.