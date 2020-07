23 jul 2020

Compartir en google plus

Paz Padilla perdía el pasado sábado al amor de su vida, Antonio Juan Vidal, pero su calvario comenzó mucho antes. Han sido meses muy duros para ella, desde que a este se le diagnosticó un tumor cerebral. A su lado, sin moverse, ha estado su hija, Anna Ferrer. También Iván, el novio de esta. Ahora, la humorista ha querido agradecérselo públicamente.

Padilla colgaba un texto ayer en sus 'stories' de Instagram poniendo en valor ese cariño que ha recibido. "La persona más fuerte que conozco con lo pequeñita que todavía eres, enfrentarte a la muerte sin miedo. No soltándole de la mano, estuviste a los pies de su cama, le diste tanto amor", comienza Paz con un tono muy emotivo.

Diciéndole gracias por ser el padre que me hubiese gustado tener"

"Podrías haber huído, como hicieron otros (por cobardía). Tu amor hacia él, tu amor hacia mi, ha sido tanto… que amortigua mi dolor y me calma, porque sé que harás por mí lo mismo que hicimos por él. Acompañarle con una sonrisa hasta el último aliento, deseándole el mejor de los viajes y diciéndole gracias por ser el padre que me hubiese gustado tener", continuaba lanzando ese pequeño 'recadito' a alguien que, desde luego, no estuvo a la altura cuando ella lo necesitó.

"¡Mi guerra de la vida! Te quiero Anna, y sabes que Antonio te protegerá y nos mandará un regalo. Lo volveremos a ver en el Valhalla. Gracias", termina la gaditana ese texto tan emotivo con el que cuenta cómo su hija, a pesar de su juventud, ha sabido proteger a Antonio, porque sabía que era el amor de la vida de su madre.