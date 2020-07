26 jul 2020

Hace una semana recibíamos la más triste de las noticias. El marido de Paz Padilla, Antonio Juan Vidal fallecía a los 53 años a causa de una enfermedad de la que apenas teníamos información. Un duro varapalo para la presentadora que se encontraba prácticamente recuperándose de la desafortunada muerte de su madre doña Lola.

Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida".

En estos díaz hemos podido ver como su gente más cercana, principalmente su hija, Anna Ferrer, le han transmitido todo el cariño y apoyo del mundo tras ver cómo la familia se despedía de Antonio Juan en un bonito homenaje celebrado en la playa de Zahara de los Atunes, donde se conoció la pareja.

Siete díaz más tarde y con el desgarrador suceso algo más asimilado, Paz Padilla ha querido dirigirse este domingo a quienes le han enviado amor y fuerza para estos momentos tan difíciles: "Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía", ha escrito junto a una imagen caminando en solitario.

La gaditana también ha querido abrir sus sentimientos y explicar cómo se siente en estos momentos: "He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando.

Minutos más tarde ha recibido cientos de comentarios por parte de compañeros y amigos como Carlota Corredera, Tamara Gorro, Toñi Moreno, Eva González o Kike Calleja. Lo que está claro es que la presentadora no está sola y se encuentra totalmente arropada por los suyos.