27 jul 2020

Anoche, 'Hormigas Blancas' regresaba a la parrilla de programación de Telecinco. Lo hacía para analizar a uno de los personajes con más peso en el universo de la prensa del corazón nacional y, a la vez, el más fascinante. Ana Obregón era la protagonista de la noche, mientras descansa en Mallorca, pasando ese verano tan duro después de haber perdido a su hijo, Álex Lequio.

Antes de la emisión del mismo, Terelu Campos, una de las invitadas a la mesa de debate posterior a que pudiéramos ver ese documental, tuvo la oportunidad de charlar con ella, una de las mujeres más buscadas del momento y que siempre ha tenido una relación extraordinaria con los profesionales del medio. Y esta revelaba cómo había sido esa conversación, qué le había contado Ana, que, a excepción de un puñado de mensajes en Instagram, ha estado en silencio todo este tiempo desde que se le parar el corazón con la marcha del joven.

"Me escribió para darme la gracias, me dijo: 'Mi querida Terelu, quiero agradecerte que hayas estado en la misa de mi niño'", explicaba esta que había sido ese primer contacto. Porque, efectivamente, la colaboradora de Telecinco fue uno de los rostros conocidos que estuvieron en ese emotivo último adiós celebrado en Madrid el pasado 30 de junio.

"Hay días que no puede levantarse", añadía la colaboradora, que explicaba que se encuentra muy arropada por los suyos en esa casa familiar que tienen en Mallorca: "Estar con sus padres en estos momentos le da fuerza para respirar. Sus hermanas y amigos tienen que cogerla cada mañana".

"Es complicado vivir así. Ella está en Palma y no tiene fuerza ni para bajar a ver el mar", remataba Terelu, a la que le costaba no emocionarse y quien terminaba estas declaraciones con la voz entrecortada. Normal. Siempre le ha unido una relación especial con Ana y no quiere ni imaginarse por lo que tiene que estar pasando en estos momentos la actriz.