1 jul 2020

Fue un día especialmente duro para Ana Obregón. Seguramente, el que más tras la muerte de su hijo, Álex Lequio. Familiares y amigos se dieron cita ayer por la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de La Paz, en La Moraleja (Madrid) para despedirse juntos del joven. Para que todos los que no le habían podido dar el último adiós, lo hicieran. Y para que tanto la actriz como Alessandro Lequio sintieran el aliento de los suyos (esta fue la ausencia más sonada).

Ana se paró a la puerta de la iglesia. Lo hizo para dirigirse a la prensa, con la que siempre ha tenido una relación de lo más especial, con dos gestos. El primero, el de llevarse la mano al corazón en una especie de señal de agradecimiento por cómo ha sido tratada desde que se desencadenara la tragedia. El segundo, saludar con esa misma mano antes de entrar en el templo para asistir a ese acto fúnebre.

Espero el día que pueda abrazarte"

En el interior, tuvo fuerzas para pronunciar unas palabras. Ha sido la web Vanitatis quien ha revelado cuál fue ese discurso en medio del que, inundada por la emoción, tuvo que hacer varias pausas cortada por las lágrimas. "Has sido mi vida y lo seguirás siendo. El mejor hijo, nieto, hermano, amigo... Nunca abandonaste la sonrisa ni el sentido del humor. Eres grande, nos has enseñado a todos con tu ejemplo a ser mejores personas. Me dicen que ahora tú nos cuidarás. Hijo mío, espero el día que pueda abrazarte", decía cargada de sentimiento.

En el mismo medio relatan cómo esa emoción se extendió a todos los presentes en el momento en el que sonó la 'Salve Rociera'. Fue el cierre del grupo Alborada tras haber interpretado piezas de Haydn, Mozart o el Himno Nacional. Un final tras el que se abrazó a dos de sus grandes amigos: Ramón García y Ra.

"No sé que voy a hacer ahora", les confesó. Porque para Ana, el día de ayer era importante para escribir un punto. Lo que va a ser más complicado es encontrar la manera de empezar a escribir la siguiente línea en una biografía truncada por esta pérdida irreparable.