27 jul 2020

Una semana. Ese es el tiempo que Paz Padilla lleva con el corazón absolutamente roto. Una semana sin su marido, Antonio Juan Vidal, que fallecía después de unos durísimos meses de lucha contra un tumor cerebral que la humorista ha querido (y sabido) llevar en secreto. Ni siquiera sus compañeros de trabajo se percataron del complicado trance que la gaditana estaba atravesando en casa.

Y la humorista ha querido reconocer todo el cariño y el calor que se le ha dado en estos días tras los que está aterrizando en la situación que tiene ahora por delante: "Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio".

Soy un animal herido, pero avanzando"

"Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía", continuaba Paz poniendo en valor los gestos que se han tenido con ella y que le han ayudado a pasar el trago.

"He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando", termina la humorista y presentadora ese desgarrador texto que acompaña con una imagen suya en plena naturaleza y de espaldas.