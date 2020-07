31 jul 2020

Este martes navegaban por las aguas de Ibiza una de las parejas más guapas y sorpresivas del verano; la presentadora Sonia Ferrer y Pablo Nieto, el hijo mediano del expiloto Ángel Nieto. Según ha informado fuentes cercanas a la pareja, llevan saliendo varios meses, pero la cosa va en serio hasta el punto de que han viajado juntos hasta Ibiza para participar en el homenaje que se celebra este fin de semana en memoria del padre de él, el mejor piloto de motos de este país, que falleció en un trágico accidente el 3 de agosto de 2017 cuando conducía un quad en la isla. Pablo también fue piloto y en la actualidad dirige el equipo de la escudería de Moto 3, creada por Valentino Rossi. Con 40 años recién cumplidos, es muy simpático y cariñoso y nunca se le ha conocido pareja oficial.

Desde la pérdida de su padre ha estado al lado de su familia para ayudar en todo y junto a sus otros dos hermanos, Gelete y Hugo, y su primo Fonsi, se hacen cargo de la Fundación Ángel Nieto, que mantiene vivo el legado del 13 veces campeón. Hace unas semanas participaba junto a sus hermanos en la entrega de 'Lazos de Sangre' (TVE), dedicada a Ángel Nieto, y relataba por primera vez en televisión cómo vivió el accidente de su padre. Tal y como afirmó, en ese momento estaba en Italia. Le informaron de lo sucedido y le dijeron que llamara rápidamente a su padre. "Me cogió el teléfono una chica y resulta que lo había visto prácticamente todo. Le pregunté si estaba consciente y me dijo que no. Recuerdo perfectamente cómo le pregunté cómo tenía las pupilas. Me dijo que dilatadas... Y eso era un mal síntoma de un trauma fuerte en la cabeza", recordó emocionado el hijo mediano de la leyenda del motociclismo español.

Pablo colgó la llamada un momento para avisar a su hermano Gelete de que cogiera un avión corriendo hacia Ibiza, siendo consciente de que el accidente era grave. Volvió a llamar al móvil de su padre para hablar con la misma chica que, tal como ha afirmado, le fue narrando todo. "Fue una experiencia un poco extraña. Te están retransmitiendo por teléfono el accidente que acaba de tener tu padre", relató emocionado durante el programa.

Ahora se ha cruzado en su vida Sonia. La presentadora puede presumir de una belleza innata y de su simpatía, a lo que se le une su buen hacer profesional y que es una curranta nata. Estos últimos años está ligada a Telemadrid, donde presenta el programa de crónica social 'De todo corazón', que se emite los fines de semana y colabora en 'Está Pasando' el magazine vespertino que conduce Inés Ballester. Separada desde hace siete años, se ha mantenido siempre discreta y pendiente de su gran amor, que es su hija Laura, de 9 años y sus tres perros. La pareja compartía la misma imagen y melodía de Fisher de Camel Power Club mientras surcaban las aguas cristalinas. "Te mereces mucho mejor, creo que es hora de crecer…". Y es que nunca es tarde para el amor.