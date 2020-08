1 ago 2020

A diferencia de otros años y debido a la pandemia que ha azotado el mundo entero, La Asociación Española Contra el Cáncer ha decidido suspender su gala anual, pero ha organizado en su lugar un Torneo de Golf que se celebrará en el Real Club de Golf Guadalmina el próximo 8 de agosto y que tendrá como objetivo recaudar fondos. La noticia se ha dado a conocer en el almuerzo celebrado el pasado 29 de julio en Beach Club de D´Antonellas, donde coincidieron Lara Dibildos, presentadora del evento, y Raquel Bernal, que donó una estatua y un pase VIP para la edición del próximo año del Festival Cana Dorada, celebrado en la República Dominicana. A ambas les une un pasado en común con Álvaro Muñoz Escassi, el jinete que con el que Dibildos tuvo un hijo en el 2007, Álvaro, y con el que Bernal decidió pasar por el altar en diciembre de 2016.

Dos ex muy bien avenidas

En el caso de la actriz española, la relación con el empresario se ha mantenido en el tiempo, convirtiéndose en una estrecha amistad que hace tan solo unos días dio lugar a varios rumores sobre una posible reconciliación entre ellos, algo que ambos se encargaron de desmentir en 'Lazos de Sangre' (TVE). "Somos amigos. Ella no siente amor por mí. Siente amor porque soy el padre de su hijo y nos llevamos fenomenal. Nuestro hijo no nos ha visto discutir. Tenemos una relación como de hermanos, no sé explicarlo. Estamos genial así", declaró él.

En cambio, en el caso de Raquel Bernal, solo el tiempo ha sido capaz de curar las heridas, y a pesar de no haber sido un divorcio idílico, la empresaria guarda un gran cariño hacia el jinete.

Actualmente Bernal se encuentra muy volcada en su faceta como productora de cine, donde poco a poco ha ido ganando peso. De hecho, en su breve viaje a Marbella, donde ha estrenado casa, la empresaria también se ha reunido con varios productores para hacer series en Latinoamérica.