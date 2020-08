2 ago 2020 sara corral

Sin lugar a duda, una de las noticias que más sorprendieron a todos durante este último año, ha sido la supuesta doble vida que podría haber estado llevando Cayetano Rivera con Karelys Rodríguez. Desde que la noticia salió a la luz, han sido numerosos los encontronazos y las polémicas a las que torero ha tenido que enfrentarse. Pero parece que esta última le ha hecho tomar una drástica decisión.

Karelys Rodríguez, que siempre había dicho querer mantenerse al margen, dio la semana pasada una exclusiva a la revista 'Lecturas' que hizo que Cayetano tuviese que contestar ante este bombazo.

"Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido alrededor de unos seis años de relación", eran las primeras declaraciones de la joven, a las que sumaba: "Ha condicionado mi vida porque es una persona que siempre ha estado en mi vida, casi desde que lo conocí".

Tras estas palabras, el programa 'Socialite' ha hablado con su circulo más cercano y ha dado a conocer la drástica decisión del torero. "Cayetano ha decidido que no va a volver a torear mas este año. Va a dejar que las cosas se calmen", han sido las primeras declaraciones, a las que se sumaban diciendo: "Nos han asegurado que ya no puede más con la presión y que no va a volver a torear. No va a ir ni a la goyesca, que organiza su hermano Francisco".