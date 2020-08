4 ago 2020

Aunque compartan su amor a diestro y siniestro, aún hay algunas incógnitas sobre la realción de Ana Soria y Enrique Ponce. ¿Cuándo comenzaron a salir exactamente? ¿Llevan tres meses juntos o más tiempo? Lo cierto es que no hay una información clara sobre la relación, ni tampoco sobre el divorcio del torero y Paloma Cuevas. Lo único evidente es que Ponce está viviendo su relación con la estudiante de derecho al máximo (de ello es prueba sus gestos de cariño) y no dudan en compartirlo en sus redes sociales. Pero hay algunas nubes que se entorpecen en esta relación... y Gema López ha sido la encargada de soltar el bombazo en 'Sálvame'.

Según ha informado la colaboradora televisiva, Ponce habrín intentado reconquistar a Paloma Cuevas durante la cuarentena e incluso, habrían tenido intimidad. Según esta exclusiva, el torero habría solapado ambas relaciones amorosas a la vez.

"Durante la cuarentena, me cuentan que hubo más de un acercamiento a Paloma hasta el punto de tener relaciones de las que mantienen los matrimonios", afirmaba Gema López.

Y es que, no hay que olvidar que el terero y su mujer pasaron los tres meses de confinamiento juntos en la residencia que poseen en Jaén, por lo que un acercamiento entre ambos no sería descabellado aunque lo más cercanos a la ex pareja afirmen que el matrimonio llevaba roto desde hace dos años.

Esta información pondría en entredicho las declaraciones del torero, ya que, según él, en la cuarentena ya se estaba fraguando su relación con ana Soria. Es más, Paloma, al parecer vio esta unión como una puerta a la reconciliación, sin embargo, no fue así. Con este hecho, llegó el ultimátum de la estudiante de derecho, tal y como ha contado Gema López: "Ana se entera y le dice aquí tenemos que hacer algo: o sigues con tu vida o nosotros comenzamos una relación. De ahí que todo se precipite".

Sin duda, poco a poco los entresijos de este divorcio y la relación de Ponce con ana Soria irán saliendo a la luz.