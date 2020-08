4 ago 2020

Nada pudo empañar ayer la celebración de Enrique Ponce y Ana Soria tras la corrida del torero en Huelva. Ni siquiera las declaraciones de Gema López en 'Sálvame' que afirmaban que el Ponce y Paloma Cuevas habían mantenido intimidad durante la cuarentena con expectativas de salvar su matrimonio. ¿Cuál es la muestra de que la estudiante de derecho y el torero están en una luna de miel sin descanso pese a las especulaciones? Las últimas imágenes que se han filtrado en las que podemos ver a la pareja besándose de forma apasionada en el balcón de la habitación de hotel donde se hospedaba el torero.

Después del espectáculo en la plaza de toros de la ciudad, la pareja puso rumbo a un restaurante donde cenó con los amigos que acompañaron a Ana a Huelva para que no se sintiera sola durante el evento. Aunque parece que la fiesta no se quedó ahí, porque horas después la pareja fue fotografiada en actitud muy cariñosa en lo que, desde lejos, parecía una reunión muy animada para celebrar el amor de la recién estrenada pareja, que no duda en tener gestos de cariño en público de forma muy acalorada.