5 ago 2020

Poco a poco, tanto Ana Obregón y Alessandro Lequio van recuperándose del fallecimiento de su hijo Aless. A los pocos días de que se cumplan tres meses de su muerte, su padre ha querido compartir una fotografía de ambos en su Instagram tal y como acostumbra a hacer Ana Obregón, que hace unos días hizo público uno de los últimos post que escribió Aless y que no llegó a publicar.

En él, el joven hablaba de la importancia de estar con la gente a la que quieres y disfrutar del presente. Ha sido su padre, quién ha tomado las redes hoy para hacerle un pequeño homenaje a Aless.

a la imagen le acompañaba un texto, "My best everything, then, now and forever", las redes no han tardado en responder con mensajes de ánimo hacie el colaborador televisivo tras su pérdida.