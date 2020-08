5 ago 2020 mujerhoy

Aunque el primer hijo de la pareja llegó hace algo más de un año, Ana Boyer y Fernando Verdasco han decidido aumentar la familia y traer un hermanito al pequeño, que ya apunta maneras con raqueta en mano como su padre. Una decisión que anunciaron el mes pasado y que ahora han actualizado desvelando para la revista '¡Hola!' el sexo que tendrá el bebé.

Video: Ana Boyer desvela el sexo de su segundo hijo

"Esperamos otro chico", ha confesado la hija de Isable Preysler para la publicación. "Estamos encantados. Nos daba igual que fuese chico o chica. Pero que sea un niño es estupendo porque se llevará muy poco tiempo con Miguel y serán buenos compañeros de juegos", ha explicado muy feliz con la noticia. El segundo hijo de la pareja nacerá estas navidades, por lo que antes de que acabe el 2020, Miguel será convertirá en el hermano mayor.

En cuanto a seguir ampliando la familia, Ana Boyer no cierra puertas y habla sobre la posibilidad de dar una hermanita a sus dos hijos: "No nos cerramos a que este bebé sea el último. Sí que apetece tener una niña, pero eso no está asegurado". De momento, la mujer del tenista está centrada en la llegada del que será su segundo hijo y disfrutar de los dos pequeños.