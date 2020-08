13 ago 2020 muejrhoy

A pesar de no estar bien de salud -hace unos días tuvo que ser trasladado a otro hospital-, Kiko Matamoros no ha perdido el tiempo y ha aprovechado el ingreso hospitalario para ofrecer una entrevista a 'Lecturas'. En el hospital, el colaborador de 'Sálvame' ha hablado de la infección de hígado que padece, pero también ha arremetido contra sus compañeros del programa: "Ellos saben que intelectualmente los desprecio". Y sí, no ha dejado títere sin cabeza con insultos y acusaciones que han reproducido en 'Sálvame' y a las que no han tardado en reaccionar los implicados.

La peor parada fue Anabel Pantoja. Kiko no solo criticó su inteligencia, si no que también usó el físico para insultarla: "Anabel es la sucesora natural de la peor Belén Esteban, es una criatura obscena, su mayor virtud consiste en deglutir cantidades ingentes de comida y atender a las redes sociales en plató, es un fenómeno social con un reconocimiento impropio por su escasa falta de formación y su gracia para amantes de las redes".

Kiko Matamoros se mete con el físico de Anabel Pantoja y critica sus hábitos alimenticios



Luego pide respeto para su novia. VERGONZOSO pic.twitter.com/J9pjOTmSig — GOSSIP Boy️ (@JuanjoElCotilla) August 12, 2020

Sobre Lydia Lozano dijo ser más sencilla que el mecanismo de un chupete. "Es lo mismo de todos los veranos, atacar a los compañeros por los ceros", contestó la colaboradora refiriéndose a lo que habrá cobrado por la exclusiva. Y añadió sobre su alarde de inteligencia: “Se defiende muy bien en los temas y tiene mucha labia pero para mí no es el máximo intelectual de este país". También tuvo para Gema López que no dio importancia a sus palabras alegando: "Guapísimo estás y con un color estupendo, pero se necesita chicha y esto es más de lo mismo con otra cara".

Kiko Matamoros sobre su compañera Lydia Lozano: ''Es más simple que el mecanismo de un chupete'' — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 12, 2020

Sin embargo, Laura Fa fue el centro de sus críticas dedicándole descalificativos sobre su físico llamándola "engendro". La colaboradora respondió de una manera sublime que fue muy aplaudida en redes: "Quiere vengarse de mí y tiene muchas formas de hacerme daño. Intelectualmente no me puede dar porque tengo más estudios que todos sus hijos juntos ¿Me ataca por fea? Eso va a gustos". Una guerra entre ambos que Kiko ha confirmado que acabará en demanda.