26 jul 2020

La misma noche que su compañera Mila Ximénez daba su entrevista más dura para hablar del cáncer de pulmón que le diagnosticaron, Kiko Matamoros acaparó todas las miradas al acudir a 'Sábado Deluxe' con el rostro hinchado y con moretones. Él mantuvo la calma pero la oleada de memes en Twitter y otras redes sociales no se hizo esperar, y María Patiño quiso preguntarle qué es lo que se había hecho en la cara.

En esta ocasión no se trata de ningún problema de salud como el que lleva arrastrando hace años y por el que pasará por el quirófano para que le quiten la vesícula. Esta vez se trata de un retoque estético en la cara que ha cambiado su aspecto por completo y por el que se convirtió trending topic.





VER 9 FOTOS Los mejores retoques estéticos de las famosas

Al parecer, el colaborador ha acudido a la clínica de su nuera, la Dra. Carla Barber, acompañado de su novia Marta López Álamo, quién también se ha puesto en manos de la nueva novia de Diego Matamoros.

Así, Kiko ha aprovechado para explicar que se había pinchado ácido hialurónico el mismo día y que por eso la tiene hinchada: "Tengo la cara llena de morados e hinchada porque esta tarde me he pinchado y no he podido ni maquillarme, no me ha dado tiempo". Además, ha dado explicaciones , algo cabreado, a quienes estaban burlándose de su nuevo aspecto en las redes: "Me he puesto ácido por todo el rostro, pero quiero decirle a quienes critican que no me iba a perder la entrevista de mi amiga por venir a trabajar con la cara amoratada o hinchada".

Tras la insistencia de los usuarios de las redes sociales, Patiño se veía obligada a preguntar a Kiko por su aspectohttps://t.co/F5ATcaV4DK — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) July 26, 2020

Pero esta no es la única intervención estética a la que se ha sometido Matamoros. El colaborador se ha retocado las ojeras y las bolsas, se ha hecho un lifting y se ha realizado un liposucción en el abdomen. ¿Cuál será lo siguiente?