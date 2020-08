15 ago 2020

Después del huracán Merlos Place llega la calma para Marta López. Meses después de la infidelidad más sonada en la cuarentena, la colaboradora de televisión ha desvelado abiertamente que tiene una nueva ilusión con un personaje famosos de sobra conocido en el entorno.

Evidentemente hay algo, pero aún no sé ponerle nombre".

La ex concursante de Gran Hermano ha reconocido que está viéndose con Efrén Reyero, antiguo tronista y concursante de 'Mujeres y hombres y viceversa". Así lo ha confirmado en 'Sálvame' después de que la información saliera a la luz de la mano de una persona cercana al programa que afirmaba haberlos vistos muy acaramelados en Málaga.

"He estado toda la semana en Málaga con él. Lo que pase o no pase os lo diré", confesaba Marta. "Estoy encantada, feliz. Efrén no puede ser más guapo, de verdad. Evidentemente hay algo, pero no sé ponerle nombre y no sé lo que hay. Si dentro de un mes no hay nada y yo estoy soltera y dentro de cuatro meses me ven con otro me da vergüenza por mis hijos", ha contado a todos sus compañeros.

La pareja, que se conocía desde hace 12 años, por fin puede empezar a conocerse y disfrutar del momento. Efrén, por su parte también lo ha confirmado a través de Antonio David Flores: "Es una mujer increíble y como persona me tiene loco".