Kiko Hernández se toma muy en serio las medidas de seguridad que hay que respetar para evitar que la pandemia del coronavirus se siga extendiendo. Suele alardear de cumplir al cien por cien con todas las normas y no duda en criticar cuando alguien no lo hace. Ayer en 'Sálvame', además de formar parte del susto que le dieron a Miriam Saavedra con muerte de su padre, también aprovechó para criticar a su amiga Marta López y Makoke por ir a una fiesta en la que no se respetaban las medidas de seguridad.

Y es que la ex de Kiko Matamoros acudió junto a unos amigos, entre los que se encontraba la colaboradora Marta López, a fiesta en Marbella en un festival. Una noche muy divertida que no dudaron en compartir en las redes sociales con un vídeo que no ha gustado nada al presentador. En él se podía ver a ambas junto a otras personas muy juntos, abrazados, cara con cara… sin respetar las medidas: ni distancia de seguridad ni mascarilla.

Makoke, Marta López y otros amigos han publicado un vídeo en el que disfrutan de una noche de fiesta sin medidas de seguridad ante el coronavirushttps://t.co/gKaEhKlprm — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 13, 2020

"Me parece de vergüenza que cuando están diciendo que cada vez hay más infectados, que se van a saturar los hospitales… irnos de fiesta a pegar la carita el uno con el otro y luego publicarlo en redes sociales, me parece no estar en este mundo", les dijo. "Es no preocuparse por el resto de la gente que está en su casa y tiene miedo, mascarillas, no queremos ser ejemplo de nada ni queremos decirle a nadie cómo hacer las cosas pero aquí hay que decir las cosas como son", comentó Kiko al respecto muy serio.