15 ago 2020

"Me considero una afortunada porque con poco puedo hacer mucho, porque es verdad que se le puede dar a las organizaciones le visibilidad que necesitan". Estas fueron las palabras que Paula Echevarría pronunció al recoger su premio en la Gala Starlite, otorgado por su implicación y ayuda en diferentes causas solidarias como Juegaterapia o la Fundación Cris contra el Cáncer. La actriz, que lució un favorecedor vestido rojo palabra de honor, recibió el galardón de manos de Sandra García-Sanjuán, anfitriona de la gala, y acudió acompañada de Miguel Torres, su gran apoyo y el hombre que le devolvió la sonrisa hace ya dos años y medio.

En un año convulso, la Gala Starlite, el evento solidario por excelencia de cada verano, volvió con fuerza, mostrando su compromiso social y respetando todas las medidas de seguridad. Además de Paula Echevarría y Miguel Torres, el evento, celebrado en Marbella, contó con estrellas como Antonio José, Miguel Poveda, la actriz Loles León o los presentadores Luján Argüelles y Pepe Navarro, entre otros muchos.

Ainhoa Arteta, Abraham Mateo y Pitingo fueron los encargados de poner el tono musical a una noche en la que también Melchor Álvarez de Mon fue premiado por liderar la cátedra de investigación COVID-19. "Creo que la razón por la que estoy aquí es que represento a tantos compañeros que dedican tantas horas de trabajo para cuidar a los enfermos a veces en situaciones difíciles y riesgo. No tengo más mérito que ellos", afirmó el premiado.

A pesar de la notable ausencia de Antonio Banderas, Sandra García-Sanjuán, al igual que el resto de invitados, lo tuvo muy presente: "Antonio Banderas es de las personas más comprometidas, generosas y entregadas que he conocido jamás. Juntos hemos creado a lo largo de estos once años la Gala Starlite, y si Antonio no está aquí es porque realmente le ha sido imposible, pero él está muy presente esta noche, él es el corazón de la Gala Starlite".