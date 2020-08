16 ago 2020

Compartir en google plus

Gloria Camila no puede más y ha decidido tomar otra estrategia porque parece que la de guardar silencio hasta ahora no le está funcionando. La hija de Ortega Cano ha estallado contra Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo y compañera de concurso de la joven en 'Supervivientes 2017'. Ambas mantuvieron muy mala relación en Honduras y protagonizaron duros enfrentamientos durante el concurso. Pero parece que para Pariente la cosa no quedó ahí.

Tres años después, Lucía ha escrito unos tuits en los ataca de forma indirecta a Gloria Camila llamándola "celosa bulímica" y otros descalificativos por los que la hija de Rocío Jurado no ha podido quedarse callada.

"Pasados 3 años me encuentro que la señora Lucía Pariente sigue dando la nota, reventada y sin superar nada positivo de los demás. No es feliz si los demás lo son. Amargada se llama en mi diccionario", ha comentado Gloria Camila a través de Instagram Stories.

Pero la historia lo ha quedado ahí. Lo que más le ha dolido a la sevillana es que se refiera a ella de forma despectiva con una enfermedad -la bulimia- con la que no se debería bromear.

"Yo por suerte no sufro esta enfermedad, pero sí hace un año sufrí pérdida de peso por estrés emocional y mental. Eso significa que por más que yo quiera comer adelgazo por los nervios. Me quedé en 47 kilos y le asegura que es una cosa seria como para reirse [...]. No le voy a permitir que se meta en estos temas y menos para faltar el respeto y ofender a alguien", ha explicado tajante.