16 ago 2020

ICAPEM es una asociación que lleva más de 10 años investigando y dando visibilidad al cáncer de pulmón en mujeres que, desgraciadamente, va en aumento año tras año. Para mostrar esa realidad, han puesto en marcha una campaña para fomentar hábitos saludables entre la población.

Corazón Soledad Giménez es una de las mujeres que se ha sumado a esta campaña.

Sole Giménez Conocí esta iniciativa a través de un buen amigo y me pareció que toda piedra hace montañas y siempre se puede aportar algo. En este caso: llamar la atención sobre esta realidad. Las chicas parece que le han perdido el miedo al tabaco. Es preocupante que no vean el peligro que tiene.

C. Se habla poco del cáncer de pulmón en mujeres y resulta que, mientras en el caso de hombres las cifras se han estancado, en los últimos años se ha detectado una fuerte subida en casos de cáncer de pulmón en mujeres, con una alarmante incidencia en mujeres jóvenes…

S. G. Las cifras que manejan los expertos son tremendas. Decían que este año podía llegar a ser la primera causa de mortalidad entre mujeres, incluso más que el cáncer de mama. Y así como, en este tipo de tumor, todavía no tenemos claro cuál es el origen, detrás del 95% de los casos de cáncer de pulmón está el tabaco.

C. Dicen que si desapareciera el tabaquismo, factor de riesgo clave en esta enfermedad, estaríamos hablando de una enfermedad poco común.

S. G. ¿Cómo es posible que estemos tan ciegos? Yo fumaba. Me pasé diez años de mi vida haciéndolo, pero no teníamos ni la cuarta parte de la información que ahora manejamos sobre las consecuencias que conlleva fumar. Que ahora, con todo lo que sabemos, se siga cayendo en esta trampa, es escandaloso.

C. ¿Ha tenido algún caso cercano?

S. G. Mi abuelo no murió de cáncer de pulmón, pero sí murió por el tabaco. Estuvo muy limitado durante sus últimos diez años debido al tabaquismo. Podría haber vivido mucho más, porque su familia es muy longeva. Uno de sus hermanos murió con 106 años. Él con algo más de 70, y para mí fue un aprendizaje. Es el mensaje que intento dar a mis hijos, que está claro que el tabaco envenena y ya tenemos una vida bastante tóxica, como para forzar más la maquinaria.

C. Cuidar de nuestros pulmones se ha hecho más necesario ahora, debido a la actual emergencia sanitaria.

S. G. Además, está comprobado que donde más daño provoca este virus es en los pulmones y no solo a la gente que termina en la UCI. Tomémoslo un poquito en serio.

C. ¿Qué podemos hacer?

S. G. Deporte, vida sana e información veraz que, como sabes, ahora mismo estamos en un momento en el que la información puede llegar a ser bastante engañosa. La clave es quererse mucho porque, a veces pienso que quizás, detrás de todo esto hay un autocastigo, una falta de autoestima total. Parece que queramos acabar con nosotros antes de tiempo (Risas)

C. Con su apoyo buscan desencadenar #ElOtroEfectoMariposa, una filosofía que defiende adoptar hábitos saludables para proteger nuestros pulmones y respirar más fuerte que nunca. Un efecto mariposa diferente, porque al contrario que el tradicional, que está sujeto al azar, este requiere la voluntad de elegir cuidarse.

S. G. Yo creo que el efecto mariposa lo que demuestra es que todo está unido y que todo es consecuencia de algo. No estamos solos en la vida, siempre hay vínculos. Por eso, si te cuidas tú, estás cuidando al que tienes al lado: a tu pareja, a tu hijo, a tu entorno, al planeta… Salimos ganando todos.

C. Sole, hemos tardado en coordinarnos para poder hacer esta entrevista porque ya se sabe que en estos meses los artistas tienen menos tiempo libre. ¿Este verano 2020, sujeto a la nueva normalidad, cómo se está portando?

S. G. La semana pasada tuve dos conciertos, los primeros tras el confinamiento. Han sido dos conciertos de reencuentro con nuestra profesión, con nuestro equipo. Teníamos todos muchas ganas y lo hemos hecho con la voluntad de pasarlo bien y de que la gente disfrutase, porque el público es nuestro mejor propósito

Yo nunca he sabido qué voy a cobrar ningún mes de mi vida. El futuro no existe, es una proyección que hacemos"

C. ¿Qué le ha enseñado este tiempo tan especial?

S. G. Me sigue enseñando cosas, porque esto no ha acabado. He aprendido que las cosas importantes de la vida no se compran, no se pagan. La amistad, mirarse a los ojos, los abrazos… son gratis. Estar lejos de mi pareja, no ver a mis padres, ni a mis amigos, ha sido lo más duro, porque las personas son lo más importante. Y la unión que ha habido. He tenido la suerte de tener a mis hijos conmigo y lo he visto en otras familias, cómo hemos hecho piña y hemos estado a las duras y a las maduras. Ellos han estado para mí y yo para ellos.

C. ¿Cómo ve el futuro?

S. G. Hace años que digo que el futuro no existe, es una proyección que hacemos. Es otro de los aprendizajes de este momento. Vivir en la incertidumbre, para nosotros los músicos, es algo habitual. Yo nunca he sabido qué voy a cobrar ningún mes de mi vida. Intentamos controlarlo todo, es un espejismo mental que necesita nuestro cerebro para tener la seguridad con la que podemos descansar en paz. Quizás nos toque aprender a vivir aceptando esa incertidumbre y sabiendo que el futuro es algo que está por escribir