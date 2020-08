28 ago 2020

Fue Antonia Dell'Atte quien abrió este melón. Su hijo, Clemente Lequio, estaba muy disgustado porque no se le había invitado al funeral de su hermano. Es más, como no podía ir, había escrito unas líneas que no se molestaron en leer en esa ceremonia fúnebre. El joven, poco después de esta afirmación de su madre en 'Lazos de Sangre', lo corroboraba: "Mi madre jamás ha mentido en lo que dijo en su última aparición en televisión. Tiene mi total apoyo y me duele ver que sea injustamente atacada".

Ana está triste porque no entiende la situación" patiño

Ahora ha sido María Patiño quien ha explicado cómo se siente Ana Obregón ante la salida a la luz de esta información. "Antonia ha querido apoyar a su hijo y Ana está ahora un poco alejada de la polémica y más triste porque no entiende la situación", explicaba ayer en el plató de 'Sálvame'.

Kiko Hernández se lo rebatía, sosteniendo que a él le constaba que Clemente estaba al tanto y que se le había ofrecido, incluso, facilitarle el viaje para que hubiese estado en Madrid ese día de la despedida en familia: "Yo te garantizo que fue Ana quien le avisó, con pocos días de antelación por el tema Covid. Se ofreció a pagarle el billete de avión a Clemente, porque él está en Miami. Clemente está dolido con su padre y con Ana Obregón, pero fue informado".

Tras estas palabras de su compañero, Patiño apostillaba: "Hay una ruptura que a Ana le parece dolorosa porque ella considera que no es justo para Álex que en estos momentos se produzca. Ana está más triste de lo que podía estar y no entiende por qué se ha generado esta polémica".