29 ago 2020

Para muchos ha sido el vestido que mejor ha lucido la Reina Letizia durante sus vacaciones en las Baleares. De blanco, con encaje y de inspiración romántica, la Reina no solo ha conseguido agotar las existencias de ese modelo sino que ha hecho realidad el sueño de la diseñadora ibicenca Charo Ruiz, que lleva mucho tiempo imaginando ese momento.

Hoy Corazón ¿Cómo se consigue que una Reina luzca una de sus prendas en un acto?

Charo Ruiz La estilista se puso en contacto con mi equipo y una vez vistas las propuestas de esta campaña se decantó por el vestido que llevó en ese acto durante la visita a Ibiza. Imagino que después de probárselo les gustó el resultado y decidieron comprarlo. Esa es la manera. Hay que reconocer que estaba impresionante.

H.C. Recuerdo que cuando las infantas eran muy pequeñas ya hizo que les llegaran unos vestidos para las niñas durante su estancia en Mallorca.

C.R. Cuando Leonor tenía seis meses les envié un conjunto de bebé y mi sorpresa fue cuando vi la foto en todas las revistas el día que los Reyes acudieron a su presentación tras llegar a Mallorca. Fue algo muy especial para mí.

H.C. ¿Siempre les ha mandado sus diseños desde ese día?

C.R. No, nunca más. Salvo unos modelos que les enviamos para la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía a principio de esta temporada, pero creo que les quedaban pequeños y no dio tiempo de arreglarlos.

H.C. ¿Qué ha pasado con el modelo que lució Letizia? ¿Lo piensan retirar del mercado o cambiar de nombre?

C.R. Todo lo contrario. No imaginas la cantidad de gente que llama interesándose por ese diseño y está agotado en todas las tiendas. Ha sido increíble la repercusión tan buena que ha tenido y ahora todo el mundo lo quiere.

H.C. ¿Se podría decir que Letizia es la mejor 'influencer' del momento?

C.R. Totalmente. No hay otra influencer como ella. Es verdad que este vestido ha sido de los más vendidos de esta campaña, pero con este apoyo de la Reina la alegría que me llevo es infinitamente más grande. El precio ronda los 500 euros pero piensa que es un modelo muy trabajado con un guipur buenísimo, una terminación impecable y es que solo la elaboración requiere mucho gasto. Mis vestidos no son para un verano ya que son piezas muy cuidadas y te aseguro que mis clientas, como es el caso de Marta Robles que siempre me lo recuerda, los tienen desde hace más de 20 años.

H.C. ¿Cómo está sufriendo el mundo de la moda la pandemia?

C.R. Lo de la Reina ha sido la mayor alegría o el colofón de la temporada ya que en todas las entrevistas siempre he repetido que me encantaría vestirla porque tiene un porte y un estilo que me entusiasman. Pero aparte de ese gesto te aseguro que la temporada es muy complicada. Ibiza vive del turismo y ante la bajada que tenemos las tiendas se han resentido y por suerte me salva la venta on line, especialmente en Estados Unidos, donde tenemos muy buena respuesta.

H.C. ¿Se ha puesto a diseñar mascarillas?

C.R. Pues las hacemos por deseo de los clientes que quieren que vayan a juego con los vestidos, yo espero que no sea por mucho tiempo y que el año que viene no tengamos que seguir cosiendo mascarillas y podamos recuperar nuestra normalidad.

"Por supuesto que pagaron el vestido que lució la Reina Letizia"

H.C. ¿Cómo ha vivido el confinamiento?

C.R. Por suerte vivo en una casa en el campo en Ibiza y he contado con la compañía de mi nieta, de cuatro años, y no he estado quieta. Soy una afortunada porque no es lo que ha vivido muchísima gente.

H.C. El verano de 2020 ha cambiado mucho el ambiente de Ibiza.

H.C. Es totalmente distinto ya que los bares de copas están cerrados y en una isla donde hay tanta diversión y gente joven lo que veo ahora es una enorme tristeza. Solo funcionan los restaurantes y prefiero no pensar ni obsesionarme con este panorama porque me agobio de pensarlo.

H.C. ¿Con cual de sus clientas famosas se queda?

C.R Sin duda con la Reina. No sé si habrá otra ocasión pero con las buenísimas críticas que he recibido, me doy por super satisfecha. Cuando vi la imagen por el móvil luciendo mi diseño dimos un grito de alegría todo el equipo.

H.C. ¿Y es verdad que le pagaron el vestido?

C.R. Por supuesto que lo pagaron.