Cuarta (y quizá última) aparición de los Reyes durante su estancia estival en Baleares, y tercer vestido blanco de estreno y ‘made in Spain’ de Doña Letizia seguido. ¿Casualidad? Tratándose de nuestra Reina, la verdad es que lo dudamos mucho...

Para su visita a Ibiza, en la que los Reyes esta vez no han estado acompañados de la Princesa Leonor ni de la Infanta Sofía, la Reina ha vuelto a apostar por una marca local (como hizo con este vestido camisero) y ha elegido un diseño de marcada inspiración ‘ad lib’ de Charo Ruiz Ibiza, una de las firmas más famosas y con tradición de este característico estilo hippy de la moda de la isla. Largo hasta los pies, con detalle de volantes tanto en el escote delantero como en la espalda, cuerpo y cintura marcados y detalles bordados y jaretas, Doña Letizia lo ha combinado con sus ya inseparables alpargatas de Macarena Shoes y el capazo con su nombre (Letizia Mini) de Whitelily.

Pero, ¿qué nos quiere decir la reina con este look? Sin duda, su estrategia 'sartorial' durante su gira por España el pasado mes de julio fue clara: looks reciclados para lanzar un mensaje de austeridad a un país sumido en la crisis sanitaria y económica en plena pandemia del Coronavirus. Ahora, con la polémica salida de Don Juan Carlos de España, la Reina apuesta por el blanco, el color más neutro de todos, el que transmite una imagen bondad, pureza y humildad y cuyo significado está asociado a la paz, la nobleza y la inocencia. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo doña Letizia ha jugado con el significado de los colores para lanzar mensajes ocultos, como hizo con su vestido ‘rojo España’ en unos Premios Princesa de Girona marcados por el movimiento independentista en Cataluña, o ese anillo de piedras verdes que no se quitó en una buena temporada como homenaje a don Felipe (pues el acrónimo v.e.r.d.e. se asocia a Viva El Rey De España). Así que a buen entendedor...