2 sep 2020

Qué duda cabe que la crisis económica derivada de la pandemia ha provocado que muchos tengan que replantearse su modo de vida. En medio de esa situación, ha aparecido en el horizonte OnlyFans, una 'app' en la que anónimos, pero también famosos, pueden subir sus fotos (el contenido que más triunfa es de carácter íntimo) recibiendo un dinero a cambio que sale de lo que pagan los suscriptores de la plataforma.

Si bien es cierto que apareció en Inglaterra en 2016, ahora se está popularizando en otros países, como el nuestro. Y en medio de la situación que vivimos, 'Sálvame' ha investigado y ha dado con nombres como Amor Romeira, Jacobo Ostos, Lola Ortiz o Mari Cielo Pajares que han recurrido a este sistema para hacerse con unos ingresos extra en tiempos complicados.

Precisamente esta última es la única que ha accedido a sentarse en el plató del programa y a explicar qué es lo que le ha llevado a ofrecer sus escenas más picantes a esos usuarios registrados. "Cuando ocurrió el estado de alarma, todo lo que yo tenía como fuente de ingresos se desvanece. Lo peor es que no tienes paro, no tienes ERTE ni ningún tipo de ayuda. No ves la posibilidad de pagar un alquiler", comenzaba detallando en qué situación se encontraba para tomar esta decisión.

"Yo he tocado fondo muchas veces cuando me tocó emigrar. Momentos en los que he ganado mucho dinero y otros en los que he dormido en un sofá. Estoy acostumbrada a esos cambios. Pero esta vez mi madre estaba en una situación complicada y yo me daba contra las paredes porque no podía hacer otra cosa", continuaba, para que comprendiéramos por qué comparte esas escenas de su intimidad a cambio de un puñado de euros.