21 oct 2019

Mari Cielo Pajares (aquí, los detalles de su accidente de tráfico) decidió reaparecer este fin de semana con una impactante entrevista en 'Sábado Deluxe' en la que dio todo tipo de detalles sobre el motivo que llevó a que lleve tiempo sin hablarse con su padre, Andrés Pajares. Algo de lo que quedó constancia el día que el actor presentó sus memorias y ella decidió no estar presente.

Mari Cielo explicaba el capítulo que no puede perdonarle: "Me rompí el cráneo y el pubis, estaba en la UCI y mi padre no vino. Me dijo que no se encontraba bien de salud, por su espalda, pero en el tiempo que estuve en el hospital se fue de vacaciones a Marruecos".

"No me lo esperaba que no fuera a venir, bueno si me lo esperaba pero no me lo quería creer…", añadía con dolor, antes de arremeter contra Andrés: "Mi padre tiene un carácter difícil y no creo que sea feliz, cumplir sus expectativas no es algo lógico".

"No me he sentado aquí para darle un disgusto a mi padre, pero la relación con él es muy complicada", zanjaba su discurso. El mismo que, horas después, encontraba la respuesta de su padre que, muy enfadado, advertía que su hija lo único que quería era ganar dinero a su costa.

Pajares sentenciaba a la edición digital de 'La Razón': "Me he quedado de piedra, son ganas de hacer daño. Yo jamás hablaría así de ella, no viene a cuento arremeter de esa forma contra mí. Será que quiere hacerse publicidad a mi costa, porque me han dicho que aspira a entrar en la próxima edición de 'GH Dúo'".