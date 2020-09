4 sep 2020

Hubo fiesta. De compromiso. Sin embargo, la actitud de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en las imágenes que ahora se han visto de esa celebración que tuvo lugar el pasado fin de semana, ha dejado en un segundo plano el bombazo de que, efectivamente, el anillo que le hemos visto a ella recientemente indica que estamos ante una boda en el horizonte.

Un vídeo que ya corre como la pólvora por las redes sociales ha generado el cabreo generalizado en Portugal. El motivo no es otro que el hecho de que, en el mismo, se les pueda ver recibiendo a los invitados a esa fiesta sin mascarilla y entre besos y abrazos. Vamos, sin respetar ni una sola de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para tratar de frenar los contagios por coronavirus a nivel mundial.

Y claro, con la repercusión que tiene cada movimiento de una estrella como él y de una pareja tan mediática como la que forma con la modelo, las críticas no se han hecho esperar. Porque debería ser ejemplo de todos esos jóvenes que le siguen, y esto no ayuda a que alguien con su influencia aporte su granito de arena

No es la primera vez que sus actividades en medio de la pandemia generan revuelo. En pleno confinamiento, no tuvieron pudor en colgar en Instagram unas imágenes en Madeira, localidad natal de él, paseando tranquilamente sin la mascarilla. Unas críticas las que recibieron ya en su día que, por otra parte, no debieron de tener ningún calado en ellos a juzgar por la reiteración de sus actos.