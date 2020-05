26 may 2020

Es un tema del pasado que parecía olvidado, pero que la prensa portuguesa ha rescatado para la actualidad y para el debate. Al comienzo de la relación de Georgina Rodríguez con Cristiano Ronaldo, ya se habló de las posibles tiranteces (con muestras como esta) que existirían entre esta y la madre del futbolista, Dolores Aveiro (su evidente cambio físico tras el ictus). Unos rumores que se han empeñado en tapar con el paso del tiempo mostrando fotos dignas de la más feliz de las familias.

Sin embargo, hace unos días se producía un gesto en las redes sociales que encendía de nuevo las alarmas sobre nuevos problemas entre las dos mujeres más importantes de la vida del futbolista (con permiso de sus dos hijas). El 'unfollow' de Dolores en Instagram a su nuera levantaba una polvareda que ella misma se ha encargado de intentar tapar. Aunque, con los antecedentes que hay en la relación, sus palabras no han sonado muy creíbles para la mayoría de sus receptores.

"Yo simplemente no sé cómo usar Instagram. Este texto me lo ha escrito mi hija (todavía no sé cómo hacer stories). Solo sé publicar fotos y leer comentarios", explicaba Aveiro en un intento por tapar unos rumores ante los que su hija Elma ha sido 'algo' más contundente: "Me acabo de encontrar con esta noticia, y empiezo a pensar que, además de que esta pandemia está afectando vidas, también está afectando cerebros. "No quiero ser grosera, pero a veces tengo ganas de enviarlos a todos a la mierda. Solo pido una cosa, que respeten a mi familia y, especialmente a mi madre, y que no se inventen cosas que no tienen sentido".

Pero volviendo al fondo de lo que se habla en nuestro país vecino y que ha puesto de uñas al clan Aveiro, hay medios lusos que sostienen la teoría de que Dolores se había hecho a la idea de que iba a encargarse de la crianza de los hijos de Cristiano. Un papel que cumple, con galones y con más que buena nota, Georgina. Es más, Aveiro consideraría que es ella quien, realmente, está sacando adelante a toda esa prole.

Si a esto le sumamos que ambas son mujeres con un carácter fuerte, se podría haber dado un choque de trenes en el que inciden esos medios portugueses que Katia, la otra hermana del delantero de la Juventus, ha calificado que se encuentran sumidos "en un pozo". El mismo que desde el entorno familiar desmienten de manera tajante. Una eterna pugna de la que, probablemente, nunca sepamos la verdad.