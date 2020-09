5 sep 2020

Cuando cabía una mínima posibilidad de que madre e hija se reconciliaran tras el paso de la última por 'Supervivientes 2020' y sus múltiples intentos por recuperar a Rocío Carrasco, la relación de ambas se ha vuelto más fría que nunca. Rocío Flores, por su parte, ya ha confirmado que no piensa seguir detrás de su madre: "Prefiero no opinar sobre eso y centrar mi vida en otras cosas. En estudiar, formarme, crecer y ser feliz. No me quiero meter más en esas cosas".

Pero la cosa no ha quedado ahí, porque Carrasco se ha vuelto a ver involucrada en un nuevo episodio protagonizado por una de sus amistades más allegadas, María Teresa Campos. El pasado domingo, la propia presentadora hizo un alegato a favor de la hija de Rocío Jurado que ha generado, de nuevo, mucha tensión esta semana.

Así, Rocío Carrasco no ha podido evitar que los periodistas le preguntasen por la polémica este sábado al acudir a una reunión por el musical dedicado a su madre que lleva meses de gira y que se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas de la pareja de Fidel Albiac.

Sin pensárselo ni un segundo a defendido a capa y espada a María Teresa con un escueto: "Yo la amo". Respecto a su hija y a la eterna pregunta de si habrá una futura reconciliación, la cantante ha salido, literalmente corriendo. ¿Se zanjará algún día la historia?