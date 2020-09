7 sep 2020

Era mitad de agosto cuando aparecían unas imágenes de Julio Iglesias que encendían las alarmas. El cantante no era capaz de andar por sí solo y necesitaba apoyarse en dos mujeres en un paseo, en Punta Cana, en las inmediaciones de una residencia. Las mismas daban pie a todo tipo de especulaciones que, ahora, él se ha encargado de aclarar.

Ha sido en Instagram. Acompañando a esas palabras aclaratorias, un vídeo con una actuación del pasado. "Siempre pensé que recordar era como dar marcha atrás a mi vida y vivir atado al pasado. Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa", empezaban esas líneas del artista.

"En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes"; continúa, en una especie de aviso de lo que iba a hacer en los días siguientes: recordar algunos de esos momentos mágicos sobre el escenario.

"Esta pequeña 'grande' historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias", termina Julio que desvela así que es lo que ha pasado. Y que habrá dejado más que tranquilos a sus incondicionales.