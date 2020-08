15 ago 2020

Alejado personalmente de los focos pero en el centro mediático continúo por la lucha de Javier Santos para demostrar que es su hijo, años después hemos vuelto a saber de Julio Iglesias por unas fotos publicadas en 'Sálvame'. En ellas podemos ver al artista bastante desmejorado y acompañado de dos mujeres que aparentemente le están ayudan a caminar. Lo que se traduce en que la edad podría estar reduciendo su movilidad a pasos agigantados.

Las alarmas saltaban este viernes en el programa cuando la presentadora Nuria Marín anunciaba que en dichas imágenes estaba irreconocible y que su salud no se encuentra en el mejor momento.

"Incluso para él, también pasa el tiempo", explicaba la periodista refiriéndose al cantante de 76 años que vive actualmente entre Miami y la República Dominicana, donde fue fotografiado recientemente en la playa. Así el resto de colaboradores y tras visualizar también el nuevo aspecto de Iglesias, han comentado sin piedad.

Julio Iglesias fotografiado en República Dominicana.

"A mí su entorno más cercano me ha dicho que está fatal", afirmaba Lydia Lozano. "La información que yo tenía desde un hace par de años es que Julio estaba viendo que se hacía mayor y era algo que él no aceptaba. Está muy cascado físicamente, es un tipo ultracoqueto, y no acepta verse así. A mí me hablaron en esa época de casi una depresión, una situación en la que no sabía cómo afrontar esta parte de su vida", comentaba por su parte Antonio Montero.

Las últimas noticias que tenemos es que el cantante español tuvo que cancelar su gira este verano 2020 debido a "las restricciones impuestas por las autoridades por la situación provocada por la Covid-19". Y aunque aún no se saben nuevas fechas, el equipo del artista asegura que trabaja para publicar nuevas fechas.