7 sep 2020

Ya hemos asumido que la realidad va por un lado y la televisión en España, por otro. Así, mientras ustedes leen estas páginas con sus mascarillas puestas, 'The New York Times' anuncia que ya no publicará la programación de las cadenas –¿se imaginan el día que ABC haga lo mismo aquí?– y los niños españoles van al cole con dos mochilas, una con libros y la otra, con miedo, las televisiones empiezan el curso tirando de un reducido efecto Lampedusa: pequeños cambios para que todo siga igual. Como no somos negacionistas y esos cambios están, vayamos a ellos…

Las mañanas son la franja que presenta un cambio radical, al menos en TVE, con la llegada de ‘La hora de La 1’ con Mónica López a la cabeza. Aunque todo parece nuevo (presentadora, decorado, grafismo…), el formato responde a la habitual estructura de este tipo de magazines y a La 1 le toca enfrentarse a dos espacios consagrados, ‘AR’ y ‘Espejo Público’.

El de Antena 3, precisamente, ha sabido posicionarse gracias a las buenas audiencias que Lorena García (que pasa a ser copresentadora) y Jota Abril le regalaron este verano pero, sobre todo, haciendo mucho ruido al anunciar la sección de Fran Rivera, que asciende de comentarista a entrevistador, siguiendo los pasos de Bertín Osborne, rodeado de sus amigos, carne magra de portada de revista del corazón. La primera parte del programa apostará por la actualidad, la segunda (‘+ Espejo’), por el entretenimiento y las secciones especializadas que más se acercan al interés de sus espectadores. La guerra contra las ’fake news’ o un debate de actualidad con escritores son algunas de las novedades.

En Telecinco, Ana Rosa parece mantener la casa más o menos como la tenía –no es de mucho innovar, ya lo saben ustedes–, y Sonsoles Ónega ficha al guardia civil Jorge Pérez, ganador de ’Supervivientes’ y a una mesa de colaboradores que incorpora a José Bono o Ángel Expósito, entre otros.

Cuatro intentará resucitar a su agonizante ‘Mujeres y hombres y viceversa’ con nuevo presentador, Jesús Vázquez, que se enfrentará a los tronistas con el mismo buen rollo que demostró en ‘Hablando se entiende la basca’… ¡Qué tiempos tan felices!

El combate de las tardes se centra entre el ‘Rosco’ y el ‘Tomate’. El positivo en Covid-19 de Roberto Leal, que ha llevado a ‘Pasapalabra’ a superar tranquilamente a ’Sálvame’, es una baza para Telecinco que Jorge Javier y su ‘troupe’ van a intentar aprovechar. Manel Fuentes, a la espera de que los protocolos de la pandemia permitan en regreso de ‘Tu cara me suena’, se hace cargo del concurso de Antena 3.

Una cosa parece clara: nos esperan tardes de gloria por un ‘quítame-allá-unas-décimas-de-audiencia’. Jorge Javier ha empezado fuerte, en bañador y con Mila Ximénez, pero eso no es nada: asistiremos cada tarde a la madre de todas las batallas, a la que probablemente se sumará Can Yaman, el galán turco 2.0 que arrasa con todas y todos, cuya telenovela ‘Mr. Wrong’ se incorpora al catálogo de Atresmedia.

Pero como cada temporada, la guerra al final se gana en el ‘prime time’, la joya de la corona. Isabel Pantoja, a la que hemos visto en una ‘promo’ saliendo de un jet privado para ejercer de jurado con Edurne y Carlos Jean, es una de los dos grandes apuestas de Telecinco. La madre de Kiko e Isa, ex suegra de Jessica Bueno, actual suegra de Irene Rosales, potencial suegra de Omar Montes pero condenada a ser suegra de Asraf, va a tener en el plató de ‘Idol Kids’ más trabajo que en su casa, que ya es decir, viendo este panorama de culebrón turco.

La otra ‘máquina de audiencia’ es, a priori, ‘La isla de las tentaciones’, con una Sandra Barneda en el papel de Mónica Naranjo, rodeada de cuerpos tentadores coronados por cornamentas que darán –esperemos– mucho juego.

Antena 3 también despliega un ‘casting’ de estrellas en ‘Adivina quién canta’. Lo curioso de este concurso musical, presentado por Arturo Valls, es que solo sabemos el nombre de los jurados: José Mota, Los Javis y Ainhoa Arteta (la diva está en racha). Los demás se esconderán tras una máscara (que no mascarilla) para camuflar su identidad. Veremos si consigue el éxito brutal que cosechó en Estados Unidos.

TVE, por su parte, se lo juega todo a una carta en esa franja: ‘MasterChef Celebrity’, un ’talent’ culinario que logra fichar cada temporada a lo más granado de nuestros VIPs. La guerra de los fogones ya se puede intuir en las ‘promos’ con un Jesús Castro enfrentándose a Jordi Cruz como prueba de que nuestra estrellas apuestan fuerte en este juego. Al protagonista de ‘El niño’ le acompañan Raquel Sánchez Silva, la política Celia Villalobos, Ainhoa Arteta, Lucía Dominguín, Forentino Fernández, Nicolás Coronado, Josie, Laura Sánchez, David Fernández, Gonzalo Miró, Pedro Delgado, Raquel Meroño y La Terremoto de Alcorcón. El programa, buque insignia de la cadena, puede que deba hacer frente a un pequeño iceberg de Telecinco, ‘La última cena’, en la que los rostros de ’Sálvame’ se despellejarán vivos y servirán bien frías sus venganzas.

Presentada en el Festival de Málaga, la cinta ‘Eso que tú me das’ dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada de La Sexta. Este especial de Jordi Évole recoge la última entrevista de Pau Donés. El cantante de Jarabe de Palo quiso hacer algo más que confesarse al periodista, se abrió emocionalmente en canal y dejó sabios consejos para enfrentarse a la vida y la muerte.