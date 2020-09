8 sep 2020

Medio año después de perder a su marido, el marqués de Griñón, parece que está lista para afrontar una nueva vida. Esther Doña hablaba el pasado miércoles en la portada de una revista, y este lunes comenzaba lo que parece será una colaboración televisiva con 'La hora de La 1'.

Más allá de todo lo que pudiera rodear la muerte de su marido, de lo que ya había hablado en la mencionada entrevista, interesaba saber por qué no había estado presente en el funeral de Jaime Carvajal, marido de Xandrá Falcó (su trágica vida familiar). Vamos, que después de la más que comentada mala relación con los hijos de su difunto esposo, había curiosidad por conocer qué motivos esgrimía para esa ausencia.

"Cuando conocí la noticia de la muerte del marido de Xandra Falcó tampoco la podía creer y contacté con la viuda", comenzaba relatando, antes de ensalzar la figura del fallecido: "Jaime era un encanto de persona y era un poco parecido a Carlos. Siempre estaba feliz, contento, cercano...".

Pero, ¿cuál fue el motivo por el que no se acercó a acompañar a Xandra? Según la explicación que dio, por no convertirse en la protagonista de una cita en la que no le correspondía acaparar el foco mediático. "Por respeto a la familia no acudí al funeral porque no quería que se desviara la atención", eran sus palabras.