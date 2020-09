11 sep 2020

La suya es una de esas historias que parecen no terminar de rematar. Las palabras de ayer de Amador Mohedano en 'Ven a cenar conmigo', lo confirman. Porque es cierto que su ruptura con Rosa Benito dio para muchas horas de televisión y que, en estos años, ambos han hablado en revistas y platós, diciéndose de todo. Pero, al fin y al cabo, tienen sus hijos en común, y fueron muchos años de convivencia y amor.

Amador se sinceraba anoche. El hermano de Rocío Jurado insistía, una vez más, en que el paso de Rosa por 'Supervivientes 2011', que la elevó a la categoría de personaje con peso propio, supuso el principio del fin de su matrimonio. Que ella se convirtiera en asidua en los programas de la pequeña pantalla, abrió una brecha que se convirtió en insalvable.

"Si no existiese el programa hoy estaría con Rosa… Ella se ha dejado querer. Tus compañeros le han dado por todos los lados", decía dirigiéndose a Miguel Frigenti en relación a las bronca y los trapos sucios sacados en 'Sálvame' (donde, por cierto, él también ha intervenido en numerosas ocasiones).

"Rosa tenía que haber hablado conmigo. Por dos tonterías que pasaban en la isla… Jorge Javier no paraba de gastarme bromas. Les dije: 'No me gasten esas bromas que no me gusta'", explicaba Amador sobre las 'pullitas' que le soltaba el presentador con un posible tonteo entre su mujer y Montalvo, compañero de 'reality'. "Déjate de bromitas, que ya está bien, callaíto", recuerda que le dijo antes de que la Benito se metiera en medio: "¡Calladito tú! Y si no salte para fuera, este es mi momento y quiero vivirlo":

Aquello fue el principio del fin, pero él jamás ha olvidado su relación con Rosa. Ni lo va a hacer nunca. "Estaré enamorado de Rosa Benito toda mi vida, hasta que me muera. Esto (señalando sus alianzas de matrimonio y de noviazgo) no me lo quita nadie y el día que yo falte me acompañará. Se irán conmigo a la tumba. Estaré enamorado de Rosa hasta la muerte. Fue una historia muy bonita", recordaba con nostalgia.