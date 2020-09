11 sep 2020

La futura duquesa de Alba, Rosario Fitz-James Stuart y Palazuelo nacía este martes, 8 de septiembre, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Tanto la madre, Sofía Palazuelo, como la niña se encuentran en perfecto estado.

El nombre de Rosario ha sido elegido en honor a Cayetana de Alba, abuela del padre, Fernando Fitz-James Stuart. Tanto Fernando como Sofía están muy felices con la llegada de su primer hijo en común, dos años después de que se dieran el 'sí, quiero' en la capilla del Palacio de Liria en Madrid, tras siete años de noviazgo.

Según fuentes cercanas, los abuelos primerizos, tanto el duque de Alba como su exmujer y la madre de Sofía, están muy felices y ya han podido conocer a su primera nieta. Los duques de Huéscar son una pareja muy discreta que huye del foco mediático. Se conocieron cuando ambos estudiaban en The College for International Studies, en Madrid, y no fue hasta 2016 cuando oficializaron su romance en la Feria de Abril de Sevilla, un evento al que suelen acudir cada año.

El joven papá está llamado a ser el sucesor de la Casa de Alba, por lo que heredará 50 títulos nobiliarios además de colecciones de arte de gran valor, nueve ducados y 30 propiedades, aunque de momento trabaja en el Banco Santander en Madrid, mientras que Sofía continúa trabajando con su madre en Around Art, una empresa que se ocupa de proporcionar experiencias artísticas en colecciones particulares y en museos.

Sofía, es considerada una de las jóvenes más estilosas del panorama social y en cada una de sus apariciones públicas es muy alabada por sus looks. Este verano hemos podido ver al feliz matrimonio disfrutar de unos días en Marbella junto a su prima Tana, donde acudieron al concierto de Miguel Poveda en Starlite y en Sotogrande, donde a pesar del avanzado estado de gestación, la duquesa de Huéscar se atrevió a navegar e incluso a nadar en alta mar.

