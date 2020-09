14 sep 2020

La noticia saltaba la pasada semana: una mujer, Isabel Ávila, aseguraba haber tenido más que roce con Antonio David Flores. Este, reconocía que se conocían, pero desmentía esa infidelidad que ella ponía sobre la mesa. Para despejar las dudas, después de que la mujer de él, Olga Moreno, saliera a dar la cara por su marido, este sábado, en el 'Deluxe', salíamos de dudas.

¿Cómo? Sometiendo a Isabel, a la que se conoce por su participación en 'I love Escassi', a un polígrafo. La maquina de Conchita no dejó lugar a dudas: esta decía la verdad. O lo que es lo mismo, se confirmaba la infidelidad de Antonio David, que habría tenido lugar en el año 2010. Una fecha que deja claro que ya estaba con Olga.

La pregunta que se le hizo a Isabel fue si había mantenido relaciones sexuales con el colaborador de 'Sálvame'. Su sí fue corroborado por el polígrafo, y Flores, aludiendo a ese programa en el que trabaja y a los cables de Conchita, respondía: "Pues nada, ¿todo bien? Mañana a hacer el siguiente programa".

"Yo ya he hablado con Olga. Y qué hacemos si el poli le ha dado la razón. Yo no puedo luchar contra el poli de Conchita", decía resignado antes de añadir en relación a este tema: "Son muchos años con Olga, sabemos cómo funciona todo este negocio y son 20 años juntos. El hecho de que nos sentemos aquí, que se haga el poli, no significa que sea motivo para romper el matrimonio. Ella lo tiene muy claro, yo también y eso es lo que puedo transmitir".

Moreno, poco amante de que los focos se posen sobre ella, mandaba unas palabras a través de José Antonio León, sentado en el plató esa noche, que este leía a la audiencia de Telecinco: "Me molesta que se me esté nombrando, pero esto forma parte de la tele. Amo a mi marido y él me ama a mí. Estamos tranquilos". Flores zanjaba asegurando que habían hablado del tema en casa y que su mujer ya le había pedido las explicaciones pertinentes.