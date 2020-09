15 sep 2020

Ver para creer, pero sucedió. Ayer Pablo Motos se quedó en absoluto 'shock' al recibir uno de los cortes más grandes que se recuerdan en sus casi 15 años al frente de 'El Hormiguero'. ¿Puede haber alguien a quien llamen para darle un cheque con 6.000 euros y lo rechace? Puede. ¿Y puede ser que se aproveche la coyuntura para desahogarse contra quien te los iba a dar? También.

La situación fue surrealista. Con el cheque en la mano, el presentador llamaba para darle la sorpresa a la mujer que estaba al otro lado del teléfono, aunque, finalmente, la sorpresa (desagradable) se la llevó el valenciano. Era una llamada al azar, en medio de un reto junto al humorista Joaquín Reyes. Se trataba de que la otra persona contestara a la pregunta: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?".

Al otro lado del hilo telefónico, la señora se quedaba cortada y Motos le añadía: "Le llamamos de 'El Hormiguero'". Ella le daba el primero de los cortes de la noche: "No lo veo nunca, no me gusta". Y colgaba. Y como creía que se trataba de una broma, marcaban de nuevo el mismo número.

Ahí llegaba el gran 'zasca' final. El que dejaba a Pablo con la cara blanca: "Yo no quiero tanto dinero. Son imbéciles". Sin dar crédito, Motos repetía ese insulto que le acababan de dedicar en sus narices, en riguroso directo: "¡Lo último que ha dicho es son imbéciles!".