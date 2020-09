15 sep 2020

El despido fue fulminante. Mediaset, después de ver un vídeo de Marta López en sus redes sociales, en Marbella, sin mantener distancias de seguridad y sin mascarilla, decidía prescindir de ella como colaboradora. Se conocía, casi a la vez, que alguien de 'Sálvame' había dado positivo por coronavirus. Y se supuso que era ella que, finalmente, fue un falso positivo.

Marta, que hace unos días anunciaba que tenía una nueva aventura laboral alejada de la pequeña pantalla, ha vuelto. Mediaset le ha levantado ese veto que leía en directo su amigo Kiko Hernández el pasado 20 de agosto, ha tenido tiempo de descansar en Andalucía.

Y han sido las fotos que ha subido desde allí las que han puesto de manifiesto que la exgran hermana ha perdido bastante peso desde aquella tarde. Que el mal trago que tuvo que afrontar delante de las cámaras y en la intimidad de su hogar, arropada por Efrén Reyero, en los días posteriores, le había pasado factura en su aspecto físico.

Ahora, reincorporada a 'Ya es mediodía', ha revelado cuántos kilos, exactamente, marca de menos ahora la báscula. "En total 13 kilos pero estoy bien, no por enfermedad", explicaba a sus compañeros, dejando claro que está perfectamente y lista para continuar con su trabajo donde lo dejó de manera forzosa.

El pasado sábado, en su reaparición en el 'Deluxe', ya explicó que no han sido semanas fáciles: "Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. He estado bastante disgustada". Y aprovechaba para dejar claro que sus compañeros no se han desentendido de ella en ningún momento: "Muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado todo el equipo este tiempo, ha sido muy importante para mí".