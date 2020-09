16 sep 2020

Mucho ha cambiado Anabel Pantoja desde que la viéramos por primera vez en televisión. Por dentro, pero también por fuera. Eso salta a la vista. La sobrina de Isabel Pantoja nunca ha ocultado los problemas que ha tenido siempre con la comida, cómo se sometió a una operación para colocarse una banda gástrica o las dificultades a las que se enfrenta a la hora de seguir una dieta.

Ahora, ha profundizado en esto último. Es la ansiedad lo que le impide ser rígida con las dietas. Y así lo ha explicado en una entrevista con el nutricionista y 'coach' Álvaro Vargas, exconcursante de 'Gran Hermano 14'. Porque, si por algo se ha caracterizado ella siempre, es por mostrarse sin artificios y con el máximo empeño de ayudar a quienes puedan sentirse como ella.

"No me soluciona la ansiedad, pero me calma, es un placer. A mi chico le calma meterse en el agua y coger olas. A mí me calma eso", relata al reconocer que, "como norma", se toma una tableta de chocolate entera al día. Algo que, así de inicio, parece poco compatible con llevar un régimen alimenticio estricto.

Anabel llegó, incluso, a realizar un plan de dieta y ejercicio en 'Sálvame' y tuvo que aguantar comentarios desagradables de algunos compañeros porque no bajaba de peso al ritmo deseado. Incluso vio cómo le abrían el bolso para descubrir los caprichos prohibidos que llevaba para calmar esos ataques de ansiedad.