17 sep 2020

La semana para Belén Esteban comenzaba muy bien. Tanto como dando la noticia de que, por fin, se había deshecho de esa casa de Toño Sanchís que adquirió en subasta para satisfacer parte de la deuda contraída por el representante con ella y que este le entregó en unas condiciones lamentables. De hecho, la colaboradora de 'Sálvame', tuvo que invertir en unas reformas para que el inmueble estuviese presentable para ponerlo a la venta.

La de Paracuellos del Jarama lo anunciaba con mucha alegría a sus seguidores y una de las personas que más caña le da, dentro de su propia cadena aunque desde otro plató, Alessandro Lequio, no ha tardado en alzar la voz para manifestar que no entiende ese alborozo. Que es imposible que este haya sido un negocio rentable para Belén.

Era ayer por la mañana, en 'El programa de Ana Rosa', donde el italiano echaba cuentas: "Si ha pagado 375.000 para comprarla, a eso le unimos los 260.000 que le quedaban de hipoteca, llegamos a 635.000. Si a eso le sumamos 50.000 de una reforma en condiciones, más lo que quedaba comunidad y las costas a los abogados...".

Una reflexión esta que no hacía gracia a la Esteban, que le contestaba de la manera pertinente en 'Sálvame'. "Si he ganado o he perdido... Yo sé lo que hay y no tengo que dar explicaciones", cortaba el tema de manera contundente tras haber aclarado que ni se ha gastado 375.000 euros en adquirir el chalé ni desembolsó 50.000 euros en esas reformas antes de ponerlo a la venta.

¿Le queda alguna duda más a Alessandro? Belén, feliz por haberse deshecho de esa atadura de su pasado, no tendrá problema alguno en respondérselas así de claro.