27 ago 2020

Belén Esteban está de vuelta de sus vacaciones. Hace unos días, era interceptada por la prensa a su llegada a Madrid después de esos días de descanso al lado de su marido, Miguel Marcos. Por supuesto, era preguntada por dos temas de actualidad acaecidos durante su ausencia: el despido fulminante de Marta López y la muerte de quien fuera su suegro, Humberto Janeiro. No respondía ni a una cuestión ni a otra.

Ayer entraba por teléfono en 'Sálvame', una vez ubicada en su vuelta. Y lo primero que hacía era dejar claro que no iba a hablar de la muerte del padre de Jesulín de Ubrique. "Nada más llegar a Madrid me preguntaron por Humberto, pero no voy a decir nada. Igual que en su momento hice con Fran", manifestaba ayer, para que quedase claro que no iba a servir de nada insistir en ello.

Más allá de esa aclaración con la que zanjar un tema que podría traer mucha cola (y que como lo sabe prefiere ampararse en el respeto del silencio), Belén reconocía que las vacaciones habían sido espectaculares, pero que igual se le había ido un poco de las manos el tema de la comida.

Porque si hace un par de meses la princesa del pueblo protagonizaba los titulares por su pérdida de peso durante el confinamiento, ahora lo hace por lo contrario. No porque nadie se haya parado a observar sus fotos en el aeropuerto y compararlas, sino porque ella misma no ha tenido reparos en reconocerlo. Y en revelar la cantidad de kilos que ha ganado en estos días en Tenerife.

"He engordado 5 kilos 700 gramos, tengo más barriga que cabeza... ¡Estoy como una bola!", revelaba a Carlota Corredera y el resto de compañeros que estaban en el plató. Belén está de vuelta y, no nos cabe la menor duda, se aplicará de nuevo con esa estricta rutina a la que se aferró hace meses.