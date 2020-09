21 sep 2020

En medio de un espacio en el que se estaba hablando de Javier Santos y esa presunta paternidad de Julio Iglesias, que tras ser negada por la Justicia española va a llegar hasta la ONU, Ágatha Ruiz de la Prada soltaba uno de esos bombazos sobre su vida que ha dado para llenar muchas tertulias: ella tiene una hermanastra de la que, hasta el momento, no se había hablado.

Y claro, una vez puesto el caramelo en la boca de la prensa, lo que procedía era conocer detalles. Ella misma advertía que no se habían visto nunca, pero que tenía entendido que residía en Madrid. Pero no. Es en el diario ABC donde se han ofrecido detalles más concretos de esta mujer que, a pesar de haber sido puesta en la órbita de los medios de comunicación, no quiere saber nada de este mundillo.

Se llama Rachel Ruiz de la Prada y, como decimos, el mencionado periódico asegura que vive en A Coruña, donde trabaja como delineante. Una vena, la de relacionarse con el mundo de la arquitectura que le viene de padre. Aunque se quedara en delineante en vez de cursar la carrera superior de este campo. A sus 43 años, realiza trabajos como 'freelance' como delineante, pero también tiene otra pasión: la repostería.

Rachel nació fruto de la relación extramarital de Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sanchiz con su secretaria, Mari Carmen, que trabajó en el estudio de arquitectura de este durante muchos años y que, cuentan, era una gran apasionada de la moda (que podría haber hecho buenas migas con Ágatha). Una relación que Mari Carmen mantenía de manera paralela con el novio que tenía en la Coruña donde hoy reside su hija.

Juan Manuel se negó hasta en tres ocasiones a acudir a realizarse la prueba de ADN, pero como explicó Ágatha en esa confesión de hace una semana, justo antes de morir, su padre recibió una carta del juzgado que dejó en un cajón. La misma guardaba ese reconocimiento, por parte de los tribunales, de Rachel como hija del arquitecto. Con los consiguientes derechos a la hora del reparto de la herencia.