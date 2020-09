21 sep 2020

Edu Galán (Oviedo, 1980) publica ‘El síndrome Woody Allen’ (Debate). El subtítulo explica de manera clara de qué va este ensayo: ‘Por qué Woody Allen ha pasado de ser inocente a culpable en diez años’. Hay pocas esperanzas de que pueda desasnar a quien no se deja, pero el libro de Galán se añade en ese negociado a las propias memorias de Allen (‘A propósito de nada’, Alianza) a ‘Blanco’ (Literatura Random House), de Brett Easton Ellis, a ‘La filosofía se ha vuelto loca’ (Ariel), de Jean-François Braunstein y al más reciente ‘La masa enfurecida’ (Península), de Douglas Murray. Todos manotazos en la mesa contra la sociedad identitaria, idiotizada e infantilizada que soportamos. Aparte de la propia historia de Woody Allen, Mia Farrow y sus hijos, Edu Galan también cuenta cómo hemos llegado hasta aquí, cómo han llegado a ser los sentimientos y no los hechos lo que de verdad (¿de verdad?) importa.

La zorra de Helena

Lo del teatro en televisión es una cosa de toda la vida. Desde 'Estudio 1' a ‘Vaya par de gemelas’. HBO tiene su parte teatral con ‘Escenario 0’, producido por Irene Escolar y Bárbara Lennie. Y una de las seis obras que podemos ver es ‘Juicio a una zorra’, el montaje de Miguel del Arco protagonizado por Carmen Machi. Lo dirige Del Arco, que también es autor del texto, y Clara Roquet. Machi da vida a Helena de Troya, a la que se atribuye el desencadenamiento de la guerra de Troya tras ser raptada por Paris, príncipe de Troya. La hija de Zeus como una mortal se desmelena para reivindicar su dignidad.

Carmen Machi protagoniza 'Juicio a una zorra'.

La isla de Osea

Osea Island, o sea, la isla de Osea, existe. Pero no es un sitio de pijos sino de gente inquietantemente amable. Al menos en la ficción. En ‘El tercer día’ (HBO), un hombre y una mujer llegan a esa misteriosa isla en la costa británica. Están interpretados por Jude Law y Naomie Harris y sus personajes son gente con traumas. Entre los extraños indígenas, Emily Watson. Se trata de una miniserie de terror rural creada por Felix Barrett y Dennis Kelly (‘Utopía’) con una atmósfera turbia y no toda la información que querríamos. Hay que tener paciencia para ver por dónde va la cosa. Es tan convencional como entretenida.

Jude Law protagoniza 'El tercer día'.

Poca Grandeur

Pierre Lemaitre (París, 1951) dejó la novela negra para embarcarse en la trilogía ‘Los hijos del desastre’. La primera obra fue ‘Nos vemos allá arriba’ y la segunda, ‘Los colores del incendio’. Ahora concluye con ‘El espejo de nuestras penas’ (Salamandra). Primavera de 1940. Louise Belmont corre desnuda y ensangrentada por el boulevard Montparnasse. Su vida se cruzará con la de dos soldados desertores de la línea Maginot. Los alemanes están a punto de entrar en París, el ejército francés en plena desbandada y cientos de miles de personas huyen en busca de un lugar seguro. Una novela con la maestría narrativa del autor, unos personajes enormes, extravagancia, melodrama y humor (hay que tener en cuenta que Lemaitre se toma a chufla la grandeur francesa).