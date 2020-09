23 sep 2020

Será esta noche, pero 'La isla de las tentaciones 2' ya ha mostrado un adelanto a su audiencia. Y promete. Esta edición, rodada en la República Dominicana este verano, con Sandra Barneda como presentadora, parece tener una estrella clara para brillar entre todas las parejas (conócelas aquí) y tentadores: Marta Peñate.

La canaria no es una concursante cualquiera. No es una desconocida. Al menos no para quienes sean fieles seguidores de los 'realities' de Mediaset. La canaria fue una de las concursantes de 'GH 14', la edición que coronó como ganadora a una Sofía Suescun que ha permanecido en primera línea desde entonces. Incluso, llegaron a ser cómplices dentro de la casa, aunque una vez rematado el programa, Peñate decidió virar la estrategia y cargar contra la navarra.

Marta desapareció de debajo de los focos. Se dedicó a completar sus estudios. En concreto, los de Periodismo en Madrid, aunque terminó por trabajar en el sector inmobliario, lejos de ese terreno para el que se había preparado en la universidad. Ahora, parece querer regresar al 'show business'. Por la puerta grande.

Lo hace al lado de Lester, quien es su pareja desde hace once años. Sí, cuando ella se embarcó en la aventura de 'GH', ellos ya estaban juntos. De hecho, él le llegó a pedir matrimonio durante el transcurso del programa... pero nunca llegaron a casarse. Es más, desde entonces, han protagonizado un sinfín de idas y venidas que les ha llevado a 'La isla de las tentaciones' a comprobar si continúan o rompen la baraja para siempre.

Su presentación desde República Dominicana, así lo indica en una clara declaración de intenciones: "Nos queremos, pero nos queremos mal. Entro muy insegura, no me quiero mucho. Y así tampoco puedo quererle a él". Unas palabras bomba tras la que no podía evitar las lágrimas. Y un buen inicio para hacernos sospechar que tiene mucho que ofrecer a una audiencia que aún tiene en la memoria a Estefaníaaaaaa.