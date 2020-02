4 feb 2020

La semana pasada, Andrea y Óscar pasaban a la historia de los 'realities' por ser los primeros en protagonizar un 'edredoning' en 'La isla de las tentaciones'. Y por dejar a la pareja de él, Ismael, hundido. Sobre todo, por la frase lapidaria que ya se ha grabado en la memoria de los espectadores: "Yo soy una princesa pero en la cama me quito la corona y me vuelvo loca".

Para terminar de arreglarlo, añadía: "Con Óscar estoy encantadísima, si ya me gustaba lo que había visto, lo que no podía ver me gusta más todavía". Unas palabras que provocaban que Ismael, la pareja con la que entró en el concurso, comenzase a tontear con las solteras y que las redes ardieran en críticas contra ella.

Las mismas que han llegado hasta ahora y que han llevado a que Andrea rompa su silencio en las redes sociales y a que justifique sus actos dentro de ese formato que grabaron hace meses y que vemos en la actualidad, mientras ellos continúan con su vida normal. Con o sin la pareja con la que llegaron a la República Domincana.

Junto a una imagen en la que aparece con vaqueros y un sujetador rojo ha escrito: "Si me conocieran de verdad más de uno se sorprendería de lo alejadas que están de la realidad todas esas cosas que se están diciendo de mí.

"Pero me quedo con lo positivo, que la opinión de la gente que si me conoce es buena y con todos los mensajitos de apoyo que estoy recibiendo que también son muchos. Os quiero", añade esa pincelada optimista en medio del temporal que está teniendo que capear la joven.