28 sep 2020

La amistad que trabaron en 'Hable con ellas', el programa de Telecinco en el que fueron presentadoras, sigue a día de hoy. Alba Carrillo y Rocío Carrasco ataron unos lazos muy fuertes que la modelo no duda en sacar a la luz siempre que tiene ocasión de defenderla ante los titulares que leemos de la hija de La más grande en prensa.

Alba ha vuelto a hacerlo. Ha dado la cara por Rocío, que lleva meses sin encontrar la calma como consecuencia de las declaraciones que realizan su exmarido, Antonio David Flores, y su hija, Rocío Flores (la respuesta a la felicitación de cumpleaños). Carrillo cree que se está dando una imagen, de fuerte carácter, de su amiga, que no se corresponde para nada con la realidad. Al menos, con la realidad que ella conoce como parte de su círculo íntimo.

Era este fin de semana, sentada en el plató de 'Viva la vida', donde daba la cara por ella: "Todos queréis dar una imagen de Rocío como si fuera un ogro y no lo es. Se hablan las cosas y ya está". Y añadía: "Rocío nunca me ha dicho que yo diga o deje de decir, lo único que me ha pedido es que yo no me lleve disgusto y que no entre en cosas que me puedan traer problemas. Rocío protege a los amigos que damos la cara por ellos".

Alba coincidió con Antonio David en 'GH VIP' y, aunque hubo un momento en el que parecía que iban a acercar posturas, lo cierto es que la entrada de esta, opiniéndose a acercar posturas con él, fue lo que finalmente acabó primando en esa relación imposible, teniendo en cuenta que considera que Rocío y su marido, Fidel Albiac, "son de las mejores personas que yo me he encontrado".